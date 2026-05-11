Анита Орбан: Венгрия не поддержит вступление Киева в ЕС без строгих условий

Москва11 мая Вести.Претендующая на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт не поддержит вступление Киева в Евросоюз без выполнения строгих условий, пишет венгерский портал Index.

Отмечается, что Орбан сделала заявления парламентскому комитету по европейским делам. Она является главным претендентом на пост министра, ожидается, что она также станет заместителем главы правительства.

По словам Аниты Орбан, приоритет Венгрии – восстановление доступа к европейским средствам, при этом Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт, отправляя солдат или оружие.

…Будущая министр иностранных дел заявила, что может обсуждаться только присоединение (Киева к Евросоюзу - ред.) на основании заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями отмечается в сообщении



Орбан отметила важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан предостерег Петера Мадьяра от стратегической ошибки - полного подчинения руководству ЕС.

Важно, чтобы права венгерской общины в Закарпатье соблюдались, но защита их прав не должна быть политическим фарсом. Напротив, она должна стать результатом серьезных двусторонних переговоров и последовательных усилий Европы сказала претендент на пост главы венгерского МИД, ее слова приводит портал

