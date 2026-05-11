Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться до конца июня Обсуждение вступления Украины в ЕС может начаться до конца июня

Москва11 мая Вести.До конца июня представители стран ЕС могут начать прямые переговоры с Украиной по вопросу членства в сообществе. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Я потороплю министров сегодня, потому что мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в конце июня — прим. ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле отметила Кос

Однако вступление Украины в Евросоюз без выполнения Киевом строгих условий не поддержит Венгрия. Об этом сегодня заявила претендующая на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Обсуждать присоединение можно только на основе заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями, подчеркнула она. Одним из условий Орбан назвала уважение властями Украины прав венгров Закарпатья.