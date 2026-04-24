Москва24 апрВести.Брюссель не может сказать Украине, когда она сможет присоединиться к Евросоюзу, заявил президент Евросовета Антониу Кошта журналистам.
Он отметил, что прием любого государства в состав ЕС - очень длинный процесс, в основе которого лежат соответствие критериям и имеющиеся заслуги.
Мы не можем назвать дату... Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущеесказал Кошта
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину следует принимать в Евросоюз постепенно, через интеграцию в работу европейских институтов. Немедленное вступление Украины в ЕС сейчас невозможно, подчеркнул он.