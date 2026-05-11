Кандидат в главы МИД Венгрии рассказала о целях нового правительства Анита Орбан: Венгрия планирует выполнить Маастрихтские критерии к 2030 году

Москва11 мая Вести.Новое правительство Венгрии нацелено на выполнение Маастрихтских критериев и вступление в еврозону к 2030 году. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.

Об этом она заявила во время слушаний комиссии по делам ЕС в парламенте Венгрии. Слова Орбан передал венгерский портал Index.

Цель нового правительства — выполнить Маастрихтские критерии, необходимые для введения евро к 2030 году сказала Орбан

Маастрихтские критерии представляют собой пять финансово-экономических показателей, которым должна соответствовать страна Евросоюза для вступления в еврозону и перехода на евро. Предписания были установлены в 1992 году. Они должны гарантировать экономическую стабильность, а также готовность государства к использованию единой валюты.

Анита Орбан также заявляла, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз без выполнения строгих условий. Так, по словам Аниты Орбан, приоритет Венгрии – восстановление доступа к европейским средствам, при этом Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт, отправляя солдат или оружие.