Киев рассчитывает начать в этом месяце переговоры по условиям вступления в ЕС

Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по вступлению в ЕС Киев рассчитывает начать в этом месяце переговоры по условиям вступления в ЕС

Москва4 мая Вести.Украина рассчитывает на запуск переговорного процесса по вступлению в Европейский союз в рамках названных ранее Брюсселем условий. Обсуждение может начаться уже в мае-июне текущего года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

После встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой он опубликовал пост на своей странице в социальной сети X.

Мы рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяца. Технически Украина полностью готова написал Зеленский

Брюссель в марте 2026 года передал Украине окончательный список условий для вступления в ЕС. Традиционно они разделены на шесть кластеров: "Основные ценности", "Внутренний рынок", "Конкуренция и инклюзивный рост", "Зеленая повестка и устойчивые соединения", "Природные ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения", "Внешние отношения". Переговоры по каждому ведутся отдельно.

Ранее президент Евросовета Кошта заявил, что не знает, когда Украина сможет вступить в ЕС.