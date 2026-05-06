FT: Украине понадобится 10–15 лет для выполнения требований по вступлению в ЕС

Стало известно, сколько времени понадобится Украине на вступление в ЕС FT: Украине понадобится 10–15 лет для выполнения требований по вступлению в ЕС

Москва6 мая Вести.Украина сможет выполнить основные требования для вступления в Евросоюз не ранее чем через 10–15 лет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным газеты, в целом внутри ЕК солидарны с необходимостью интеграции Киева в состав объединения. Основные разногласия касаются сроков и формата вступления в ЕС — по этим вопросам пока нет единого мнения.

Украина обладает статусом кандидата на членство в ЕС с лета 2022 года.

4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение ближайшего месяца.