Москва6 маяВести.Украина сможет выполнить основные требования для вступления в Евросоюз не ранее чем через 10–15 лет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
По данным газеты, в целом внутри ЕК солидарны с необходимостью интеграции Киева в состав объединения. Основные разногласия касаются сроков и формата вступления в ЕС — по этим вопросам пока нет единого мнения.
Украина обладает статусом кандидата на членство в ЕС с лета 2022 года.
4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение ближайшего месяца.