The Guardian: Киев выполнил лишь 15% реформ для вступления в Евросоюз

Украина выполнила только 15% реформ для вступления в ЕС The Guardian: Киев выполнил лишь 15% реформ для вступления в Евросоюз

Москва14 июн Вести.Украина реализовала лишь 15% от запланированных реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

Для вступления в ЕС страна должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единодушное одобрение действующих членов… Киев не ускорил реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных в декабре прошлого года. По мнению представителей ЕС, Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов, согласованным в декабре прошлого года говорится в сообщении

В статье указано, что этот план включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принятие антикоррупционной стратегии, а также реформы процедуры назначения чиновников на посты судей и прокуроров.

По мнению представителей ЕС, при желании Украина может закончить технические переговоры о вступлении в объединение за пять лет. В тексте подчеркивается, что "в конечном счете членство станет политическим решением".

Ранее сообщалась, что Венгрия дала согласие на начало переговоров по вопросу о вступлении Украины в состав Евросоюза (ЕС).

Евросоюз 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в состав сообщества, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.