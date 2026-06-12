Евросоюз 15 июня начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии в блок

ЕС 15 июня начнет официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Союз Евросоюз 15 июня начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии в блок

Москва12 июн Вести.Евросоюз (ЕС) 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в состав сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Все государства-члены согласились открыть первый блок переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем блок, посвященный основополагающим принципам, которые лежат в основе процесса вступления в ЕС говорится в публикации

По ее словам, решение о начале данных переговоров означает "признание решимости, смелости и упорной работы", которую проделали Украина и Молдавия в вопросе продвижения реформ, "несмотря на огромные трудности".

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что переговоры стали возможны в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала присоединение двух этих стран к ЕС.