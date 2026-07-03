Бока: Венгрия одобрила шестой этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Экс-министр заявил о согласии Венгрии на новый этап переговоров Украины с ЕС Бока: Венгрия одобрила шестой этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Москва3 июл Вести.Власти Венгрии согласились на открытие шестой главы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Об этом заявил депутат венгерского парламента, бывший министр по делам ЕС Янош Бока.

По его словам, решение о возобновлении переговоров было принято единогласно всеми государствами – членами Европейского союза. Новый этап, посвященный внешним связям, должен стартовать 14 июля.

На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля – всего через месяц после открытия предыдущего кластера написал политик в соцсетях

Бывший министр отметил, что после открытия новой главы Украина будет иметь два из шести открытых переговорных кластеров. По его словам, по темпам переговорного процесса Украина уже приблизилась к Сербии и опередил Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что Будапешт заморозит консультации о вступлении Украины в Евросоюз, если не будет изменен закон о правах венгерского меньшинства.