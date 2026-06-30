Глава МИД Венгрии Орбан допустила заморозку переговоров о членстве Украины в ЕС

В МИД Венгрии не исключили блокировку переговоров о вступлении Украины в ЕС Глава МИД Венгрии Орбан допустила заморозку переговоров о членстве Украины в ЕС

Москва30 июн Вести.Будапешт заморозит консультации по вступлению Украины в Евросоюз в случае отсутствия изменения закона о правах венгерского меньшинства.

С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан, чьи слова передает локальный новостной портал Telex.

Министр напомнила, что двустороннее соглашение о правах венгерского меньшинства является условием для переговоров о включении Украины в Европейский союз.

Таким образом, если в соответствующий закон до 2027 года не внесут означенные поправки, то европейские переговоры завершатся автоматически, отметила руководитель МИД.

Ранее Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на членство в Евросоюзе.