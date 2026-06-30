Москва30 июнВести.Будапешт заморозит консультации по вступлению Украины в Евросоюз в случае отсутствия изменения закона о правах венгерского меньшинства.
С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан, чьи слова передает локальный новостной портал Telex.
Министр напомнила, что двустороннее соглашение о правах венгерского меньшинства является условием для переговоров о включении Украины в Европейский союз.
Таким образом, если в соответствующий закон до 2027 года не внесут означенные поправки, то европейские переговоры завершатся автоматически, отметила руководитель МИД.
Ранее Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на членство в Евросоюзе.