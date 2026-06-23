Венгрия заблокировала ключевой этап продвижения Украины к вступлению в ЕС Politico: Венгрия заблокировала продвижение Украины к вступлению в ЕС

Москва23 июн Вести.Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдавии на членство в Евросоюзе. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров говорится в сообщении

При этом отмечается, что Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения, но уже на следующей неделе письмо попробуют утвердить снова.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз в стране проведут общенародный референдум по этому вопросу.