Венгрия блокирует ряд направлений переговоров по вступлению Украины в ЕС FT: Венгрия блокирует переговоры по двум направлениям вступления Украины в ЕС

Москва29 июл Вести.Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум разделам, связанным со вступлением Украины в Европейский союз. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о разделах, касающихся интеграции Украины в единый рынок ЕС, а также экономической и социальной политики.

Как отмечает FT, европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Будапешта необходимо оказать на него влияние.

Источник газеты в венгерских властях заявил, что Украина не должна получать более благоприятные условия. Собеседник сравнил ее положение со странами Западных Балкан, которые на протяжении многих лет выполняют требования Евросоюза для вступления.

В июне Будапешт уже блокировал процедурный этап, который необходим для продвижения заявок Украины и Молдавии на членство в объединении. При этом Венгрия стала единственной страной, выступившей против.