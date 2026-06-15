В Венгрии пригрозили заморозить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия пригрозила остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС В Венгрии пригрозили заморозить переговоры о вступлении Украины в ЕС

Москва15 июн Вести.Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут быть приостановлены, если Киев не выполнит договоренности о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан журналистам по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Ранее Украина и Венгрия официально оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье.

Если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен сказала Орбан

Министр, слова которой приводит ТАСС, отметила, что обсуждение вопросов основных прав, демократии и верховенства закона станет частью первого кластера переговоров Украины с ЕС. По ее словам, выполнение достигнутых договоренностей будет контролироваться как на двустороннем уровне, так и в рамках европейских механизмов.

Орбан также заявила, что Венгрия поддерживает вступление Украины в Евросоюз только при условии выполнения всех необходимых реформ и соблюдения единых требований, которые предъявляются ко всем странам-кандидатам.