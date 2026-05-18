Москва18 маяВести.Венгрия не поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз без выполнения Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров Закарпатья. Об этом на правительственном брифинге заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Речь идет о требованиях Будапешта, касающихся прав национальных меньшинств. По словам Мадьяра, Венгрия не требует ничего сверх общеевропейских норм.
Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большегосказал премьер-министр
Он добавил, что это условие необходимо для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что переговоры с Украиной по вопросу членства в сообществе могут начаться до конца июня. По ее словам, следующие пять кластеров могут открыть в июле.