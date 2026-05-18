Венгрия выдвинула Украине условие для начала переговоров о вступлении в ЕС Мадьяр: для вступления Украины в ЕС Киев обязан выполнить 11 пунктов

Москва18 мая Вести.Венгрия не поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз без выполнения Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров Закарпатья. Об этом на правительственном брифинге заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Речь идет о требованиях Будапешта, касающихся прав национальных меньшинств. По словам Мадьяра, Венгрия не требует ничего сверх общеевропейских норм.

Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего сказал премьер-министр

Он добавил, что это условие необходимо для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что переговоры с Украиной по вопросу членства в сообществе могут начаться до конца июня. По ее словам, следующие пять кластеров могут открыть в июле.