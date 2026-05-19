Москва19 маяВести.Венгрия может в ближайшие недели поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Уточняется, что это стало возможным благодаря действиям Киева по восстановлению прав закарпатских венгров.
Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине - это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕСговорится в материалах
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз без выполнения Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров Закарпатья.