Politico: Венгрия в ближайшие недели может поддержать вступление Украины в ЕС

Венгрия может поддержать вступление Украины в ЕС Politico: Венгрия в ближайшие недели может поддержать вступление Украины в ЕС

Москва19 мая Вести.Венгрия может в ближайшие недели поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Уточняется, что это стало возможным благодаря действиям Киева по восстановлению прав закарпатских венгров.

Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине - это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС говорится в материалах

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз без выполнения Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров Закарпатья.