В Венгрии сделали заявление о приеме Украины в Евросоюз Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

Москва9 июн Вести.Венгрия не приемлет никаких двойных стандартов, поэтому не даст свое согласие на ускоренное вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV.

Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении [Украины к ЕС], тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны сказал премьер

Мадьяр также напомнил, что переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 33 главы, сгруппированные в шесть блоков – это ключевые юридические шаги на пути к членству. Поэтому, отметил он, Киеву предстоит пройти долгий путь, прежде чем будет принято решение о приеме страны в состав сообщества.

Вместе с этим глава венгерского правительства заявил, что Будапешт не возражает против начала переговоров о приеме Украины в ЕС. Однако республика будет следить за выполнением Киевом недавно достигнутой договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.