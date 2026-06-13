Москва13 июнВести.Венгрия дала согласие на начало переговоров по вопросу о вступлении Украины в состав Евросоюза (ЕС), которые должны пройти 15 июня. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в России).
Он напомнил, что правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение о правах закарпатских венгров.
Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июнядобавил политик
Мадьяр при этом отметил, что открытие первого переговорного блока 15 июня – "это лишь первый шаг" в процессе, который может растянуться на долгие годы. В качестве примера премьер привел Черногорию, которая начала диалог о вступлении еще в 2012 году, и до сих пор не завершила его.