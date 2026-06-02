Politico: власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в ЕС

СМИ узнали об отношении Венгрии к присоединению Украины к ЕС Politico: власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в ЕС

Москва2 июн Вести.Власти Венгрии обозначили, что не намерены выступать против присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, новое венгерское руководство в неформальном порядке заявило о готовности снять вето после встречи с украинскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих на Украине.

Венгрия обозначила отказ от своего давнего сопротивления заявке Украины на вступление в ЕС, что позволит Украине... в ближайшие дни начать официальные переговоры о вступлении в блок говорится в публикации

Ранее Politico писало, что первый этап официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС может начаться 15 июня. По данным издания, это стало возможным в связи с изменением позиции Будапешта по соответствующему вопросу.