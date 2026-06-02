Москва2 июнВести.Первый этап официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз может начаться 15 июня, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Собеседники журналистов объяснили, что это стало возможным в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала присоединение двух этих стран к ЕС.
По словам трех дипломатов, открытие первого переговорного "кластера" - формального шага на пути к членству [в ЕС] - запланировано на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июняговорится в публикации
Ранее немецкая газета Junge Welt заявила, что внутри Евросоюза возникли разногласия по поводу дальнейшего финансирования киевского режима.