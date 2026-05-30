JW: В ЕС появились разногласия по поводу финансирования Украины

Москва30 мая Вести.В Европейском союзе (ЕС) возникли явные разногласия по вопросу дальнейшего финансирования киевского режима, сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

В ЕС обсуждали также готовность к переговорам с Москвой, отмечает газета.

Тот факт, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, свидетельствует о том, что внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года, и в которой у него нет перспектив победить подчеркивает JW

При этом лидеры ЕС пытаются сорвать любые контакты с Москвой, несмотря на внутренние проблемы, заключает газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны ЕС не обращались к России с предложением о проведении переговоров.

Песков отметил, что европейские страны не могут выступать посредниками в переговорах по украинскому урегулированию, поскольку сами являются одной из сторон конфликта. По словам Пескова, Европа поддерживает киевский режим.