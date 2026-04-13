Эксперт Суслов: фундаментальных перемен в Венгрии после победы Мадьяра не будет

Москва13 апр Вести.Фундаментальных изменений во внешней политике Венгрии не будет. Однако произойдет определенное сближение политики Будапешта с Брюсселем, заявил ИС "Вести" замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.

Думаю, что фундаментальных изменений не будет. Будут изменения конъюнктурные, стилистические и тактические. Безусловно, произойдет определенное сближение Будапешта с Брюсселем. Уже сама победа [Петера] Мадьяра и поражение [Виктора] Орбана создает предпосылки для размораживания европейских денег для Венгрии. И с большой вероятностью Венгрия одобрит 90-миллиардный кредит Европы для Украины сказал он

При этом, полагает эксперт, при новом правительстве Будапешт не станет встраиваться в "партию войны".

Фундаментального изменения, подстраивания Венгрии при новом правительстве под общую линию коллективного Брюсселя и европейской партии войны не будет. Потому что это было бы откровенным предательством венгерских национальных интересов полагает эксперт

Ранее глава победившей на парламентских выборах оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

Накануне, 12 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед своими сторонниками и признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии.