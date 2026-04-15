Москва15 апр Вести.Венгрия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но не к конфликту с Россией, подчеркнула в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, представление европейцев о том, что венгры теперь на их стороне, не соответствует реальности.

Они не против находиться в нормальной ситуации с европейскими странами. Финансирование со стороны Брюсселя в пользу Венгрии - то, чего всегда хотел добиться премьер-министр Виктор Орбан, но говоря о большой войне против России, я не согласна, что они готовятся к ней заявила Карин Кнайсль

Экс-министр также считает, что европейцы заблуждаются в том, что Венгрию можно использовать как инструмент. По ее мнению, с венграми такое не пройдет. В их сознании "заложено что-то иное", в отличие от других европейских государств.

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он добавил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране.