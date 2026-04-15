Кнайсль: ЕС заблуждается в том, что Венгрию можно использовать как инструмент Кнайсль: Венгрия — не та страна, которую ЕС может использовать как инструмент

Москва15 апр Вести.Венгрия — не та страна, которую Евросоюз может использовать в качестве инструмента, заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В Брюсселе сложились иллюзорные представления о венграх, не имеющие ничего общего с реальностью, считает она.

Они находятся в иллюзии, что так называемые хорошие парни сейчас уже с ними. Но это не так. Венгрия — не та страна, которую вы можете использовать в качестве инструмента в руках Брюсселя. С венграми это не пройдет. В их сознании заложено что-то иное, в отличие от [других] европейских государств отметила Кнайсль

Ранее в издании ТEC сообщалось, что венгры недовольны реакцией Запада на поражение премьер-министра Виктора Орбана. Победа партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвала одобрение со стороны западных политических элит.