Москва13 апр Вести.Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр выразил недовольство тем, как Европейский союз (ЕС) решает проблему миграции. Его цитируют в европейской прессе.

Европа плохо справилась с миграционным кризисом приводят журналисты его слова

По мнению политика, большинство европейских стран только сейчас поняли, что их первоначальная позиция была неправильной. Мадьяр считает, что подобной проблемы не возникло бы, если бы ЕС изначально оказывал помощь тем странам, откуда в Европу приехали мигранты.

Мадьяр также отметил, что не хотел бы видеть "Соединенные Штаты Европы", а вместо этого выступает за объединение независимых и суверенных государств.