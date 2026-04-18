Москва18 апрВести.Лидер победившей на выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не является сторонником взглядов других европейских лидеров в вопросе оказания помощи Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.
По данным издания, Мадьяр "не спешит" передавать необходимые Киеву средства.
Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбануговорится в публикации
Как считают аналитики, украинские ожидания, связанные с возможной сменой власти в Будапеште, преждевременны.
Ранее Мадьяр потребовал от Украины возобновить работу нефтепровода "Дружба" как она и обещала, объяснив это тем, что поставки российской нефти имеют для Венгрии колоссальное значение.