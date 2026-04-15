Кнайсль: Орбан никогда не был российским агентом, он защищает интересы Венгрии

Москва15 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не был российским агентом, он всегда был националистом, защищавшим интересы своей страны. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она призвала учесть роль венгерской революции 1956 года против просоветского режима в политическом формировании Виктора Орбана.

У нас был круглый стол в Санкт-Петербургском университете по результатам выборов, и мы смотрели, как выступал Орбан в 1989 году, когда никто не понимал, как это все закончится. Но он как раз-таки был суперевропейцем в 1989 году: он был молод, он выступал против Советского Союза. Я отмечаю это, поскольку Орбан никогда не был российским агентом, как говорит Европейская комиссия. Он всегда являлся националистом с точки зрения защиты венгерских интересов рассказала Кнайсль

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Орбан признал поражение на выборах. Он добавил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.

Как в интервью ИС "Вести" заявил основатель и главный редактор венгерского портала moszkvater.com, обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир, Виктор Орбан останется активным игроком на международной арене.