Лидеры ЕС столкнулись с серьезной проблемой после ухода Орбана Politico: лидеры Евросоюза лишились прикрытия Орбана по вопросу Украины

Москва24 апр Вести.В Евросоюзе признали, что принципиальная позиция экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к киевскому режиму использовалась многими лидерами стран для прикрытия реального отношения к событиям на Украине.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, после ухода венгерского политика иллюзия европейского единства мгновенно рассеялась.

Лидеры, выступающие против Украины, больше не могут прикрываться позицией Орбана отметил чиновник ЕС

Как пишет издание, ранее представители европейских стран могли оставлять свое мнение при себе, демонстрирую мнимую борьбу против венгерского премьера. Теперь же ЕС может столкнуться с другой позицией ряда стран по отношению к Украине.

Ранее британское издание UnHerd сообщило, что после ухода Орбана Венгрия по-прежнему настороженно относится к Киеву и остается зависимой от российских энергоресурсов.