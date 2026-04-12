Азаров: Венгрия "ляжет" под Брюссель при поражении Орбана на выборах

Москва12 апр Вести.Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля приведет к тому, что Будапешт "ляжет" под Брюссель, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Политика Евросоюза (ЕС) уничтожает национальные интересы стран, отметил Азаров.

Желаю Виктору Орбану удачи. Это не его личная удача, а удача всего венгерского народа. 100%, если победит оппонент, то Венгрия ляжет под общую политику ЕС передает ТАСС слова Азарова

Правительства стран ЕС потеряли самостоятельность: им запрещают что-то покупать, что-то продавать, ограничивают бюджеты, уточнил Азаров.

Между тем Орбан заявил, что Венгрия не намерена передавать Киеву вооружение и деньги в случае его победы на выборах.