Европа не сможет набрать армию из общества TikTok, уверена Кнайсль Кнайсль: Европе будет очень сложно собрать армию из общества TikTok

Москва15 апр Вести.В Европе сложно будет сформировать достаточно большую армию для войны с Россией, к которой там готовят общество. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, для этого нужна только профессиональная армия, где у европейцев сейчас проблемы с набором военнослужащих. Например, не хватает личного состава в германской армии, которую там пытались перезапустить еще во время правления бывшего канцлера Ангелы Меркель.

У них нет достаточного количества людей для этого. Да, это в основном люди из второго поколения иммигрантов, которые как раз-таки сейчас являются так называемыми профессионалами в армии. Еще один важный момент – это общество TikTok. Они не готовы страдать, не готовы терпеть какие-то сложности, поэтому будет очень сложно набрать солдат в армию сказала Карин Кнайсль

С похожими проблемами сталкиваются также во Франции и Великобритании.

У них недостаточное количество человек для армии. У них проблемы с фокусированием внимания. Это действительно очень сложная задача добавила Карин Кнайсль

Также Карин Кнайсль отметила: Венгрия при новой власти будет готова к нормализации отношений с ЕС, но не к войне с Россией.