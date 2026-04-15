Москва15 апрВести.В Европе сложно будет сформировать достаточно большую армию для войны с Россией, к которой там готовят общество. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, для этого нужна только профессиональная армия, где у европейцев сейчас проблемы с набором военнослужащих. Например, не хватает личного состава в германской армии, которую там пытались перезапустить еще во время правления бывшего канцлера Ангелы Меркель.
У них нет достаточного количества людей для этого. Да, это в основном люди из второго поколения иммигрантов, которые как раз-таки сейчас являются так называемыми профессионалами в армии. Еще один важный момент – это общество TikTok. Они не готовы страдать, не готовы терпеть какие-то сложности, поэтому будет очень сложно набрать солдат в армиюсказала Карин Кнайсль
С похожими проблемами сталкиваются также во Франции и Великобритании.
У них недостаточное количество человек для армии. У них проблемы с фокусированием внимания. Это действительно очень сложная задачадобавила Карин Кнайсль
Также Карин Кнайсль отметила: Венгрия при новой власти будет готова к нормализации отношений с ЕС, но не к войне с Россией.