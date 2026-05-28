Кнайсль отметила реальное наполнение заявлений ЕС о подготовке к войне с Россией Кнайсль: автозаводы в ЕС превращают в производства танков и дронов

Москва28 мая Вести.В Евросоюзе автозаводы, закрывающиеся из-за экономических проблем, превращаются в производства танков и дронов. Об этом заявила в ответ на вопрос ИС "Вести" о подготовке ЕС к войне с Россией экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, заявления политиков получают реальное наполнение.

Мы слышим такие формулировки, как у министра обороны Германии (Бориса - ред.) Писториуса, который, если не ошибаюсь, еще в 2024 году употребил немецкое слово kriegstüchtig. Это означает что-то вроде "готовый к войне". И сейчас происходит следующее: автомобильные заводы, которые больше не используются из-за экономических проблем, превращают в танковые и дроновые производства констатировала Кнайсль

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала передать киевскому режиму 28,3 млрд евро на военные нужды, а также интегрировать Украину в европейские проекты производства беспилотников в 2026 году.