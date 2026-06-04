Совет ЕС начал официальную подготовку к переговорам о вступлении Киева в ЕС

В Европе начали подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС Совет ЕС начал официальную подготовку к переговорам о вступлении Киева в ЕС

Москва4 июн Вести.Совет Евросоюза (ЕС) приступил к официальной подготовке к началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, сообщает Совет ЕС в соцсети X.

Этот шаг является значимым событием на пути к европейской интеграции Украины и Молдавии и сильным сигналом единства и решимости ЕС, отмечает Совет ЕС.

Сегодня под председательством Кипра начата подготовка к официальному запуску первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС уточняет Совет ЕС

Кроме того, в ближайшие дни пройдет работа по завершению обсуждения в Совете ЕС вопроса о начале переговоров.

Издание Politico сообщило, что первый этап официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС может начаться 15 июня.

По данным издания, это стало возможным в связи с изменением позиции Венгрии, которая ранее блокировала присоединение этих двух стран к ЕС.