Москва12 июнВести.Уже на следующей неделе Европейский союз (ЕС) может открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины в состав объединения. Об этом сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.
По ее словам, Брюссель ожидает положительных новостей после встречи министров ЕС, которая состоится в понедельник в Люксембурге.
Мы говорим о первом кластере, который создает основу для всех остальных. Очень надеюсь, что уже поздно вечером в понедельник будут хорошие новостицитирует Матернову издание "Новини LIVE"
Ранее сообщалось, что совет Евросоюза приступил к официальной подготовке к началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.