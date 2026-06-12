ЕС может открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ближайшие дни

В ЕС раскрыли сроки принятия ключевого решения по Украине ЕС может открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ближайшие дни

Москва12 июн Вести.Уже на следующей неделе Европейский союз (ЕС) может открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины в состав объединения. Об этом сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

По ее словам, Брюссель ожидает положительных новостей после встречи министров ЕС, которая состоится в понедельник в Люксембурге.

Мы говорим о первом кластере, который создает основу для всех остальных. Очень надеюсь, что уже поздно вечером в понедельник будут хорошие новости цитирует Матернову издание "Новини LIVE"

Ранее сообщалось, что совет Евросоюза приступил к официальной подготовке к началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.