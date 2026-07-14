ЕС начал переговоры о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров

ЕС начал переговоры о приеме Украины по второму переговорному кластеру ЕС начал переговоры о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров

Москва14 июл Вести.Европейский союз начал переговоры о приеме Украины в объединение по второму из шести переговорных кластеров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн.

По его словам, решение о запуске соответствующего процесса было принято в ходе третьей межправительственной конференции по присоединению Украины к ЕС.

При этом Бирн напомнил, что ранее в июне ЕС открыл кластер номер один.

Процесс переговоров о приеме Украины в ЕС поделен на 33 переговорных раздела, которые неравномерно собраны в шесть кластеров.

15 июня ЕС и Украина дали старт официальным переговорам о членстве страны в объединении. По информации газеты The Guardian, Украина реализовала только 15% от запланированных реформ, необходимых для вступления в ЕС.