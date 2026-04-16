Москва16 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Европейский союз (ЕС) через 100 лет, если объединение захочет стать сильнее лишь через такой промежуток времени. При этом он добавил, что для Украины членство в ЕС важнее вступления в Североатлантический альянс.
В интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский отметил, что интеграция Украины в ЕС могла бы усилить объединение в будущем за счет военного потенциала Вооруженных сил и технологического опыта страны.
Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 летсказал Зеленский
В то же время он подчеркнул, что самой Украине выгоднее вступить в Евросоюз, чем в НАТО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла идею втянуть Украину в НАТО, однако в Вашингтоне идут разговоры о создании иного военного альянса с Киевом "в качестве его ведущего участника".
В свою очередь Зеленский заявил, что рассматривает возможность размещения на территории Украины американских и европейских военных баз в рамках гарантий безопасности.