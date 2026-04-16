Зеленский: для Украины членство в Евросоюзе важнее вступления в НАТО

Зеленский считает, что вступление Украины в ЕС может затянуться на век Зеленский: для Украины членство в Евросоюзе важнее вступления в НАТО

Москва16 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Европейский союз (ЕС) через 100 лет, если объединение захочет стать сильнее лишь через такой промежуток времени. При этом он добавил, что для Украины членство в ЕС важнее вступления в Североатлантический альянс.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский отметил, что интеграция Украины в ЕС могла бы усилить объединение в будущем за счет военного потенциала Вооруженных сил и технологического опыта страны.

Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет сказал Зеленский

В то же время он подчеркнул, что самой Украине выгоднее вступить в Евросоюз, чем в НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла идею втянуть Украину в НАТО, однако в Вашингтоне идут разговоры о создании иного военного альянса с Киевом "в качестве его ведущего участника".

В свою очередь Зеленский заявил, что рассматривает возможность размещения на территории Украины американских и европейских военных баз в рамках гарантий безопасности.