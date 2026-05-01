Раскрыта "горькая правда", услышанная Зеленским на саммите ЕС FT: Зеленскому на кипрском саммите сказали "горькую правду" о вступлении в ЕС

Москва1 мая Вести.В ходе саммита Евросоюза на Кипре главе киевского режима Владимиру Зеленскому посоветовали умерить ожидания относительно темпов интеграции страны в ЕС. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Financial Times.

Ему пришлось услышать горькую правду. [Вступление Украины в ЕС] будет не так просто, как он думает заявил газете один из собеседников

Европейские дипломаты отмечают, что присоединение Украины к Евросоюзу растянется не менее чем на десять лет, и ускорить этот процесс политическим решением невозможно. В то же время украинская сторона на переговорах с Вашингтоном и Брюсселем настаивает на максимально быстром одобрении членства, аргументируя это тем, что ЕС нуждается в Украине не меньше, чем Киев - в союзе. По мнению дипломатов, подобная риторика лишь усложняет диалог и игнорирует действующие процедуры.

Переговоры о вступлении Украины в евроблок начались летом 2024 года, статус страны-кандидата Киев получил еще летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что процедура присоединения опирается на заслуги претендентов, а каких-либо "коротких путей" не предусмотрено.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщало, что лидеры ЕС условились в ближайшие недели и месяцы запустить переговоры о членстве Украины. По данным агентства, Киеву дали понять: предварительные условия для старта первого этапа уже выполнены. Тем не менее, по другим данным Брюссель хочет предложить урезанную интеграцию вместо ускоренного вступления.

Тогда же канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что в рамках урегулирования конфликта с Россией Украина может потерять часть территорий, однако должна получить перспективу членства в ЕС. По его оценке, планы Зеленского добиться присоединения к 1 января 2027 года нереализуемы, а 1 января 2028 года также выглядит несбыточной датой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное вступление Украины в Евросоюз является ее суверенным правом, поскольку речь не идет о военном альянсе. Однако на фоне возможной трансформации союза в военный блок в Кремле позднее отмечали, что за этим процессом "нужно следить".