Junge Welt: вступление Украины в ЕС в 2028 году вряд ли будет реализовано

Junge Welt: вступление Украины в ЕС станет возможным не раньше 2035 года Junge Welt: вступление Украины в ЕС в 2028 году вряд ли будет реализовано

Москва17 июл Вести.Европейские союзники не дали Киеву зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, на что надеялся глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Автор публикации обращает внимание на набирающий обороты на Украине политический кризис, связанный с отставкой правительства, включая главу Минобороны Михаила Федорова.

Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам вступления в блок с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Однако, как сообщила газета FAZ в среду, после конференции перспектива относительно быстрого вступления открылась только для Черногории. Таким образом, стремление главы украинского режима Владимира Зеленского вступить в Евросоюз в 2028 году вряд ли будет реализовано говорится в статье

По данным Junge Welt, евродипломаты считают, что вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года.

Кроме того, отмечается, что в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация не развивается так стремительно, как это предполагает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, на фоне отставки Федорова во многих крупных городах Украины прошли митинги.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью украинскому YouTube-каналу заявил, что бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова должны арестовать по обвинению в попытке государственного переворота из-за критики в адрес украинского правительства.