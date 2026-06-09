Москва9 июнВести.Киевский режим опасается того, что заявка на вступление в Евросоюз (ЕС) будет снята с повестки дня из-за ряда политических причин, в числе которых выборы президента во Франции, сообщает Politico.
По информации издания, власти Украины боятся того, что из-за данных событий рассмотрение вопроса вступления Украины в ЕС будет отложено "на потом", а в дальнейшем к этому вопросу уже не вернутся.
Выборы президента Франции пройдут весной 2027 года. Ранее в мае глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС, настаивая на полноправном членстве в организации.
По данным СМИ, в настоящий момент Киев не отвергает планы Германии и Франции об ассоциированном членстве, но хочет больше гарантий для себя. При этом руководство ЕС недовольно темпами реформ на Украине.