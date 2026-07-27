AgoraVox: финансирование Украины со стороны ЕС может уменьшится в 2027 году

Во Франции предположили, когда Украина будет получать меньше денег от Запада AgoraVox: финансирование Украины со стороны ЕС может уменьшится в 2027 году

Москва27 июл Вести.Финансирование Украины со стороны ее европейских партнеров может резко сократиться в 2027 году, написал французский портал AgoraVox.

Основным фактором возможного уменьшения объема помощи могут стать предстоящие в ряде стран Европы выборы, после которых в союзных Киеву странах может произойти смена власти, говорится в материале издания.

В ближайшее время в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии пройдут парламентские выборы, а во Франции — президентские.

Большинство правящих партий планируют начать избирательную кампанию под лозунгом увеличения оборонных расходов, который не пользуется популярностью среди потенциального электората. Это может повлиять на успехи кандидатов от правящих элит и, как следствие, на политику европейских стран в отношении Украины, указал автор статьи Патрис Браво.

В начале лета представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари отметил, что задержка с выплатой обещанных Киеву 5,9 миллиарда евро для закупки беспилотников связана с неспособностью постсоветской республики оперативно осваивать уже выделенные Брюсселем средства.

30 июня стало известно, что Украина получила первые 3,8 миллиарда евро в рамках программы оборонной помощи Ukraine Support Loan.

За месяц до этого Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕС, которое предусматривает предоставление финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.