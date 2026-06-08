Европа резко сократила финансовую и гуманитарную помощь Украине СМИ: финансовая помощь Украине со стороны Европы резко сократилась

Москва8 июн Вести.Финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы резко сократилась с начала 2026 года, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.

За первые четыре месяца 2026 года европейские страны выделяли на финансовую и гуманитарную помощь Украине порядка 500 млн евро в месяц, что составило менее одной пятой от среднего уровня 2025 года, отмечается в статье.

С начала 2026 года резко сократилась финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы говорится в публикации

Основной причиной сокращения поддержки считается отсутствие новых крупных программ финансирования Киева. При этом военная помощь сохраняется на высоком уровне. В тройку крупнейших "военных" доноров Украины вошли Германия, выделившая 4,2 млрд евро, Великобритания (1,3 млрд евро) и Норвегия (600 млн евро), уточняет издание.

Тем временем 8 июня Еврокомиссия на своем сайте сообщила о выделении Украине порядка 2,8 млрд евро "для удовлетворения ее финансовых потребностей".

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов писало, что страны НАТО обсуждают финансирование Украины на сумму 70 млрд евро.