Москва14 апр Вести.Еврокомиссия отложила на второе полугодие 2026 года планы по передаче Украине первых траншей из 90 млрд евро. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, позволит ли поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины.

Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия сказала Бала Уйвари

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Однако потом Венгрия заблокировала этот займ и вдобавок 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".