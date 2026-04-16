Еврокомиссия пошлет делегацию в Венгрию для обсуждения финансирования Киева ЕК пошлет делегацию в Венгрию 17 апреля для обсуждения финансирования Киева

Москва16 апр Вести.Еврокомиссия отправит делегацию в Венгрию 17 апреля, чтобы не дожидаться формирования нового правительства и начать как можно быстрее финансирование Украины в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Однако в феврале этого года его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Паулы Пинью, делегация Еврокомиссии отправится в Венгрию в пятницу, чтобы как можно раньше начать диалог с политическими силами, которые сформируют новое правительство.

Есть много тем, включая финансирование Киева и замороженные фонды для Венгрии заявила она

12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Победила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии "Фидес"

В феврале Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а потом заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза до возобновления прокачки нефти из РФ. По заявлению венгерских властей, они сделали это в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".