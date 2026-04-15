Президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил лидеру партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петеру Мадьяру сформировать правительство страны.

Об этом Мадьяр сообщил по итогам переговоров с венгерским президентом, уточнило РИА Новости.

Президент республики сообщил мне, что как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства сказал Мадьяр

13 апреля Шуйок сообщил, что пригласил в резиденцию главы государства лидеров трех политических партий, получивших места в парламенте, на консультации по вопросу о формировании нового состава правительства страны.

В консультациях, как отмечалось, планировалось участие Мадьяра, а также главы партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Виктора Орбана и председателя партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи.