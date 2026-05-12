Президент Венгрии подписал указ о создании нового кабмина во главе с Мадьяром

В Венгрии создано новое правительство во главе с Мадьяром Президент Венгрии подписал указ о создании нового кабмина во главе с Мадьяром

Москва12 мая Вести.Новое правительство создано в Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром, который вместе со своей партией "Тиса" одержал победу на парламентских выборах 12 апреля. Соответствующий указ подписал президент страны Тамаш Шуйок, сообщила пресс-служба главы государства.

В состав правительства вошли 16 министров. Их кандидатуры были ранее представлены премьером и одобрены депутатами парламента.

Членам кабмина уже вручили удостоверения. Торжественная церемония прошла в официальной резиденции главы государства – дворце Шандора. Теперь им предстоит принять присягу перед парламентом, после чего уже смогут приступить к исполнению своих обязанностей. Их первое рабочее заседание запланировано на 13 мая.

Ранее сообщалось, что новые власти Венгрии больше не будет использовать право вето в качестве инструмента политического давления на Европейский союз (ЕС).