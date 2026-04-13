Президент Венгрии Шуйок пригласил Мадьяра на консультации о составе кабмина

Москва13 апр Вести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок пригласил лидеров трех политических партий, получивших места в парламенте, на консультации по вопросу о формировании нового состава правительства страны. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети.

Встреча намечена на среду, 15 апреля, и пройдет в столичной резиденции главы государства — дворце Шандора.

В консультациях примут участие Петер Мадьяр — лидер партии "Тиса", одержавшей победу на выборах, действующий премьер-министр и глава партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан, а также председатель партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи.

Ожидается, что на встрече Шуйок предложит Мадьяру сформировать новое правительство. 12 апреля кандидаты от партии "Тиса" по итогам парламентских выборов заняли две трети мест в Государственном собрании, получив 138 из 199 мандатов.

В течение месяца после дня голосования, то есть до 12 мая, президент должен назначить дату первого заседания парламента нового созыва, на котором Мадьяр официально будет избран премьер-министром.

Выступая 12 апреля на митинге в Будапеште после оглашения результатов выборов, Мадьяр также попросил Орбана воздержаться от принятия важных решений в оставшиеся дни, чтобы не ограничивать новое правительство в действиях.

Ранее Мадьяр заявил, что готов ответить на звонок президента России Владимира Путина, однако сам инициировать контакт не намерен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отношения с Будапештом Москва выстраивает, исходя из совместных проектов, находящихся на повестке дня.