Песков: Орбан никогда не был союзником РФ, он был союзником народа Венгрии

Москва15 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не был союзником России, он был союзником народа своей страны, сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Господин Орбан никогда не был "союзником России" в Европейском союзе. Он был союзником своего народа, народа Венгрии. И он служил своему народу довольно долго, много лет, и делал это очень-очень успешно сказал он в интервью India Today

Песков оценил работу Орбана на благо Венгрии, но напомнил, что Будапешт при Орбане поддержал введение антироссийских санкций РФ.

Ранее в Кремле отметили, что победивший на парламентских выборах лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр делает много заявлений, однако нужно дождаться первых конкретных шагов нового венгерского правительства.