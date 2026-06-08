Москва8 июнВести.Евросоюз 8 июня перевел седьмой транш макрофинансовой помощи Украине в размере 2,8 миллиарда евро. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.
Речь идет о финансировании из фонда ЕС для Украины.
Европейская комиссия сегодня выделила Украине почти 2,8 миллиарда евро для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания государственного управленияследует из сообщения
Украина, учитывая ее текущий уровень расходов на ведение боевых действий, потратила бы кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро менее чем за восемь месяцев, об этом в мае сообщал ТАСС. Как следовало из подсчетов агентства, доходы Украины составляют около 69 миллиардов долларов, и этой суммы хватит на 153 дня ведения боевых действий.