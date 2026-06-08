Москва8 июн Вести.Киевский режим может недополучить 680 млн евро из бюджета Европейского союза из-за того, что не выполняет антикоррупционные реформы. Эти реформы Брюссель обязал Украину провести в рамках процедуры присоединения к ЕС, пишет украинское издание "Общественное" со ссылкой на анонимного чиновника Европейской комиссии.

Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это значит, что они еще не были выплачены. Последний срок для этих двух шагов - 30 июня и 29 сентября этого года соответственно сообщил источник

Как отмечается, и то и другое напрямую касается антикоррупционных изменений.

С 4-го платежного запроса (с конечным сроком 30 июня) невыполненным остается шаг "Увеличение штата Высшего антикоррупционного суда", что соответствует почти 300 миллионам евро. С 5-го [запроса] (с конечным сроком представления до 29 сентября) оставшийся шаг касается вступления в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процесса их проверки, что соответствует более 380 миллионам евро сообщает "Общественное"

8 июня Киев получил седьмой транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,8 миллиарда евро. Отвечая на запрос журналиста "Общественного", представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что 18 реформ были выполнены. Однако, как он уточнил, остались нереализованными реформы, привязанные к пятому и шестому траншам, а также те преобразования, которые украинская сторона сама предложила для будущих выплат.

По словам Мерсье, Украина обычно располагает определенным буфером для проведения реформ, поэтому даже несвоевременно выполненные требования могут быть перенесены на более поздний срок.

Ранее ТАСС сообщал, что киевский режим, с учетом текущего уровня расходов на ведение боевых действий, истратил бы кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро менее чем за восемь месяцев. Согласно расчетам агентства, доходы Украины составляют примерно 69 миллиардов долларов, и этих средств достаточно для ведения боевых действий на протяжении 153 дней.