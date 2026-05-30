Украина в I квартале не выполнила шесть условий ЕС для транша на 2,4 млрд евро

Москва30 мая Вести.Украина в первом квартале 2026 года не выполнила шесть условий ЕС, которые были выставлены для получения транша в 2,4 миллиарда евро по программе Ukraine Facility. Это следует из данных правительства страны.

Среди невыполненных требований значится условие по запуску информационной системы управления людскими ресурсами, уточняет ТАСС. Кроме того, не принято законодательство об упрощении процедур при неплатежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса, а также законодательство по обеспечению прозрачного отбора прокуроров на руководящие должности.

Также на Украине не приняли стратегию внедрения принципов экономики замкнутого цикла, в стране не разделены полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления, а также не принято законодательство по вопросам подключения к инженерным сетям.

Уже на протяжении нескольких лет бюджет Украины составляется с рекордным дефицитом. В апреле в Пентагоне сообщали, что в проекте бюджета американского военного ведомства на 2027 год не заложены новые средства на военную помощь Украине.