Москва30 апрВести.В проекте бюджета военного ведомства США на 2027 год не заложены новые средства на военную помощь Украине, сообщил и.о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст
Херст ответил на вопрос одного из законодателей во время слушаний в сенате США.
Он подтвердил, что инициатива USAI по оказанию военной помощи Киеву в проекте военного бюджета не упомянута.
Это верно. В этом бюджете нет финансирования по линии USAIсказал Херст на слушаниях, его слова приводит ТАСС
Ранее Пентагон подтвердил выделение Украине еще 400 млн долларов, которые были одобрены Конгрессом, но заморожены.