В Пентагоне заявили, что в проекте бюджета на 2027 год нет денег на Киев

Поддержка Украины не заложена в проект бюджета Пентагона на 2027 год В Пентагоне заявили, что в проекте бюджета на 2027 год нет денег на Киев

Москва30 апр Вести.В проекте бюджета военного ведомства США на 2027 год не заложены новые средства на военную помощь Украине, сообщил и.о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст

Херст ответил на вопрос одного из законодателей во время слушаний в сенате США.

Он подтвердил, что инициатива USAI по оказанию военной помощи Киеву в проекте военного бюджета не упомянута.

Это верно. В этом бюджете нет финансирования по линии USAI сказал Херст на слушаниях, его слова приводит ТАСС

Ранее Пентагон подтвердил выделение Украине еще 400 млн долларов, которые были одобрены Конгрессом, но заморожены.