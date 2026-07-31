В НАТО не смогли запустить передачу оружия Киеву по новой схеме PURL

НАТО не удалось запустить поставки оружия Украине по схеме PURL В НАТО не смогли запустить передачу оружия Киеву по новой схеме PURL

Москва31 июл Вести.Североатлантическому альянсу не удалось запустить поставки вооружения американского производства Украине по схеме PURL. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США.

К 31 марта 21 государство выделило для программы 4,15 миллиарда долларов. Средства были направлены в казначейство США, однако до контрактов на вооружение пока не дошли.

Ускорить военную помощь, используя уже имеющиеся у США запасы, также не удалось. На конец марта Вашингтон, стремясь защитить собственную боеготовность, не использовал квоту на 4,96 миллиарда долларов. Квота позволяла поставить оружие на Украину непосредственно со складов Пентагона.

Схема помощи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) действует с августа прошлого года.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты прекратили прямые военные поставки на Украину и стали продавать оружие НАТО, которая, в свою очередь, направляет его Киеву.

В феврале стало известно, что западные страны не смогли обеспечить Киев системами ПВО в рамках PURL.

В начале июля страны – участницы программы поддержки анонсировали передачу Украине вооружений на 6,3 миллиарда долларов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Марко Рубио заявлял, что дальнейшая накачка киевского режима оружием недопустима.